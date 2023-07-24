ألقت القوات الخاصة للأمن البيئي القبض على 54 مخالفًا لنظام البيئة، منهم 30 مواطنًا، و 24 مقيمًا من الجنسية السودانية، ارتكبوا مخالفات رعي 1495 متنًا من الإبل، و 250 رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في محمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، ومحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.

وأكدت أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مبينة أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى (500) ريال لكل متن، وعقوبة رعي الأغنام غرامة تصل إلى (200) ريال لكل رأس.

وحثت القوات الخاصة للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و (999) و (996) في بقية مناطق المملكة.