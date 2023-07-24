تمكن الدفاع المدني بالمدينة المنورة من إخماد حريق هائل في مزرعة، وتم السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى الأماكن المجاورة.
وقد نتج عن الحريق إصابة شخص بإصابات مختلفة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
تمكن الدفاع المدني بالمدينة المنورة من إخماد حريق هائل في مزرعة، وتم السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى الأماكن المجاورة.
وقد نتج عن الحريق إصابة شخص بإصابات مختلفة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
الهنود لديهم مرونه رغم عداوتهم لنا بسبب روسيا لكن الهنود قد يتنازلون بعض الشيء عن بعض الحاجات لصالحنا ويخففون من ميلانهم نحو روسيا لكن كوريا الجنوبية نسخة طبق الأصل من روسيا قد تكون توأم روسيا ولا يمكن وضعها إلا في خانة الدول المعادية أما بقية آسيا فهي حليفة لنا تقريبا وليس بيننا وبينهم أية مشاكل وفيتنام قد تكون أكثر دول آسيا قرباً من الشعب السعودي أما حكومتنا فليس بينها وبين فيتنام أية إحتكاك كبير وعلاقة فيتنام مع الشعب مباشره