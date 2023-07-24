تمكن الدفاع المدني بالمدينة المنورة من إخماد حريق هائل في مزرعة، وتم السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى الأماكن المجاورة.

وقد نتج عن الحريق إصابة شخص بإصابات مختلفة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.