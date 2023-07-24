أكد المحامي خالد الحابوط، أنه لا بد للمسافر من الإفصاح عن الأموال التي يحملها حال كانت تزيد على 60 ألف ريال.

وأوضح الحابوط أن ذلك وفق قرار النيابة العامة من الجرائم الموجبة للتوقيف.

وكانت النيابة أنهت تحقيقاتها مع تنظيم إجرامي مكون من 23 وافداً من جنسيات آسيوية بتهمة غسل الأموال.

وكان بحوزتهم 4 ملايين ريال نقداً، قاموا بإخفائها عن طريق تجزئة المبلغ وتوزيعه على كل واحد منهم أثناء محاولة خروجهم من أحد المنافذ البرية بواسطة حافلة نقل.

#نشرة_الرابعة | المحامي خالد الحابوط: لابد للمسافر من الإفصاح عن الأموال التي يحملها وتزيد على 60 ألف ريال @ALHABOUT pic.twitter.com/38oARdizqc — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) July 24, 2023

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