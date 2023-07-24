كشف مهند الشبيلي نائب الرئيس التنفيذي لشركة نجم لتأمين عن الحالات التي لا يباشرها عند وقوع الحوادث .
صرح الشبيلي عن سبب رفض الشركة لبعض الحوادث ، نظرًا لعدم الاختصاص ، مؤكدًا أن الشركة تعمل داخل نطاق جغرافي محدد من قبل الإدارة العامة للمرور ، فالشركة ترفض مباشرة حالات خارج النطاق العمراني ، وحوادث الاشتباه الجنائي والهروب ، وفقًا لحديثه في برنامج ” الثانية مع داود .
كما أشار إلي استخدام قاعدة ال 3 كلمات ” صور ، بلغ ،جنب ” ، في حالة وقوع الحوادث ، أي بإمكان الأشخاص من تصوير الحادث ، ثم التبليغ بمكان الحادث ، وتجنب الوقوف وسط الطريق ، مؤكدًا علي سرعة الاستجابة داخل شركة نجم .
وتابع حديثه بأن مهلة الإعتراض علي الحوادث هي 10 أيام ، كما يعترف بالكاش كام ، فهو موثق ومعترف به من قبل الشركة .
وأشار إلي أن أفضل المحققين والاختصاصين داخل الشركة ، هن السيدات ، فهن مؤهلات للعمل ، مؤكدًا علي تواجدهن ضمن أفضل ال3 مراكز الأولي في الشركة .
مهند الشبيلي نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات في شركة نجم : الإعتراض خلال 10 أيام ونحن نعترف بتصوير الداش كام #الثانية_مع_داود @alshiriandawood@najm_ksa #MBCFM pic.twitter.com/KlzHb3Rm8S
— #MBCFM (@mbc_fm) July 23, 2023
مهند الشبيلي نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات في شركة نجم : "بلغ، صور ، جنب .. لاتوقف وسط الشارع#الثانية_مع_داود @alshiriandawood@najm_ksa #MBCFM pic.twitter.com/ZkJn6uoUaZ
— #MBCFM (@mbc_fm) July 23, 2023
مهند الشبيلي نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات في شركة نجم يوضح الحوادث المرفوضة بسبب عدم الاختصاص#الثانية_مع_داود @alshiriandawood@najm_ksa#MBCFM pic.twitter.com/5GLAsgHlQC
— #MBCFM (@mbc_fm) July 23, 2023
مهند الشبيلي نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات في شركة نجم : لدينا أفضل محققه.. ويمكن التوجه للمحاكم المرورية#الثانية_مع_داود @alshiriandawood@najm_ksa #MBCFM pic.twitter.com/GpLCAfexyf
— #MBCFM (@mbc_fm) July 23, 2023
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