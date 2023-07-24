كشف مهند الشبيلي نائب الرئيس التنفيذي لشركة نجم لتأمين عن الحالات التي لا يباشرها عند وقوع الحوادث .

صرح الشبيلي عن سبب رفض الشركة لبعض الحوادث ، نظرًا لعدم الاختصاص ، مؤكدًا أن الشركة تعمل داخل نطاق جغرافي محدد من قبل الإدارة العامة للمرور ، فالشركة ترفض مباشرة حالات خارج النطاق العمراني ، وحوادث الاشتباه الجنائي والهروب ، وفقًا لحديثه في برنامج ” الثانية مع داود .

كما أشار إلي استخدام قاعدة ال 3 كلمات ” صور ، بلغ ،جنب ” ، في حالة وقوع الحوادث ، أي بإمكان الأشخاص من تصوير الحادث ، ثم التبليغ بمكان الحادث ، وتجنب الوقوف وسط الطريق ، مؤكدًا علي سرعة الاستجابة داخل شركة نجم .

وتابع حديثه بأن مهلة الإعتراض علي الحوادث هي 10 أيام ، كما يعترف بالكاش كام ، فهو موثق ومعترف به من قبل الشركة .

وأشار إلي أن أفضل المحققين والاختصاصين داخل الشركة ، هن السيدات ، فهن مؤهلات للعمل ، مؤكدًا علي تواجدهن ضمن أفضل ال3 مراكز الأولي في الشركة .