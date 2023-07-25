كشفت دراسة حديثة عن فوائد قهوة الإسبريسو، لافتة إلى أن مكونات القهوة الرئيسية قد تساعد على عدم تكتل البروتين في الدماغ المرتبط بالزهايمر، مما قد يفتح بابًا جديدًا أمام الباحثين للتوصل إلى علاج جديد للمرض.

ووجد الباحثون تأثير لمركبات القهوة تقلل من تجمع كتل “بروتين تاو”، المشتبه في تسببه في الإصابة بالزهايمر، وذلك بعد بحث سابق ربط الكافيين بالحماية من التدهور المعرفي.

يُذكر أن الزهايمر هو اضطراب في الدماغ ينتج عنه حدوث تغيرات بمرور الوقت نتيجة ترسبات لبعض البروتينات، تؤدي إلى حالة من التدهور المعرفي.