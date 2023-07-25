العديد من الشباب حاليا يسعد ببعض الهوايات الخطرة، من ضمنهم هذا الشاب الذي يهوي صيد الثعابين، وعلي ما يبدو فإن لكل هواية ضريبة، و نجا من لدغة ثعبان سام بأعجوبة شديدة.

ويروي تفاصيل قصته أنه في إحدي المرات التي كان يمارس فيها هوايته المفضلة، هجم عليه ثعبان سام وقام بلدغه في ذراعة، إلي أن كُسرت أنياب الثعبان في عضلة ذراع الشاب.

وقام الشاب سريعا بانتزاع أنياب الثعبان، وحاول تمالك نفسه، حتي يقدر علي التوجه لأقرب مستشفي، وقام بركوب سيارته وتحرك مسرعا، وفي طريقه تحدث إلي بعض زملائه حتي يأتون إليه، وألزموه بالراحه في المستشفي وتم نزع السم من يده.