قال الدكتور محمد الغصاب الخبير في الطاقة المتجددة أنه يمكن لجميع المواطنين تركيب الطاقة الشمسية فوق منازلهم للتوفير في الكهرباء، ولكن يتطلب الأمر إتباع عدة تعليمات.

وأضاف الغصاب أنه لابد من توفير تصريح لتركيب طاقة شمسية فوق المنزل، كما لابد من الحصول على كورسات في شركات الكهرباء والاختبار بعد إنتهاء مدة الكورس.

وأشار الغصاب أن معظم الأسر بالمملكة تتبنى مفهوم الطاقة المتجددة وأساليب ترشيد الاستهلاك، مضيفاً بأن نسبة الأسر التي تهتم بترشيد استهلاك الكهرباء في عام 2022 وصلت إلى 92%.