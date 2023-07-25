تعد فترة الأربعينات هي فترة مرحلة النضح والتحرر المادي إجمالا بالنسبة للرجال، كما أنها قد تكون فترة مثيرة مليئة بالأحداث الحياتية، ولكن هناك أشياء معينة حذر العلماء من فعلها في هذه الفترة، على غرار تناول الطعام بدون اكتراث وإهمال ممارسة الرياضة.

وقدم خبراء بالصحة الغذائية، عدة نصائح تساعدك على البقاء بصحة جيدة في فترة الأربعينات وهي:

١: تمارين العقل: قد يبدو العقل عضوا جامدا لا يتحرك، لكنه يستفيد كثيرا من التمارين الذهنية، التي تبقيك يقظا وتحافظ على صحة العقل.

٢: الابتعاد عن التمارين الشاقة: الرياضة مهمة جدا في الأربعينات، لكن هناك خطر إصابة حقيقيا لمن يمارس تمارين جديدة عليه، بشكل مكثف، وقد تؤدي لإصابات جسدية، لذا يجب التأني في التمارين وتنفيذها بدقة، لا بكثافة.

٣: التدخين: التدخين لا يضر فقط برئتيك، لأن سموم التدخين تصل إلى الكلى والمثانة، ونظام الترشيح في الجسم، مما قد يصيب الأعضاء الأخرى بالفشل على المدى البعيد.

٤: سرطان البروستات: بعد سرطان الجلد، يعد سرطان البروستات ثاني أكثر أسباب السرطان شيوعا للرجال في الولايات المتحدة، لذا التشخيص المبكر يعتبر أمرا محوريا لتجنبه أو علاجه في الوقت المناسب.