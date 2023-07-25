كشفت تقارير بريطانية عن احتمالية فشل صفقة انتقال لاعب ليفربول، فابينهو لصفوف نادي الاتحاد في الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت شبكة “ذا أثليتك” البريطانية، أن صفقة انتقال فابينهو إلى الاتحاد مهددة بالفشل لكن ليس بسبب كلابه كما تردد، إنما بسبب التأخير في الاوراق .

وأوضحت أن اللاعب البرازيلي سيشارك في تدريبات ليفربول يوم الأربعاء، ما لم يحدث أي جديد.

وكانت تقارير تنبأت في وقت سابق بفشل الصفقة بسبب تمسك اللاعب بكلابه وهم من الأنواع الممنوع تواجدها في المملكة.

فيما ذكرت تقارير برازيلية، أن نادي ليفربول الإنجليزي، ينتظر تحويل الاتحاد مستحقاته من صفقة لاعب الوسط البرازيلي فابينهو ليتم الإعلان الرسمي بانتقال اللاعب لدوري روشن.

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