تفاعلت جماهير الاتحاد، مع احتمالية فشل صفقة انتقال لاعب ليفربول البرازيلي فابينهو إلى الاتحاد بالفشل، بسبب كلابه.

وتداول الاتحاديون مقطعا قديما لنجم الهلال فييتو، لحظة وصوله المملكة رفقة كلابه، مدشنين هاشتاق: “الله لنا ياعميد”.

وكانت تقارير كشفت أنه نظرا إلى أن كلاب فابينهو لا يسمح لها بدخول المملكة العربية السعودية، يجرى العمل على حل تلك المشكلة، إذ أن فابينهو يريد ضمان ذلك قبل اتمام الصفقة.

يذكر أنه لا يُسمح بدخول الحيوانات الدخيلة وغير المنزلية إلى المملكة ما لم يتم استخدامها لأغراض رسمية، كما لا يُسمح للكلاب الخطرة والعدوانية مثل فصيلة الـ Rottweilers و Pit Bulls بالدخول.

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