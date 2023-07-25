قال وليد الحميد خبير ومستشار تأمين أن بعض مكاتب خدمات التأمين تتلاعب بالعنوان الوطني للحصول على سعر أرخص.

وأضاف الحميد أن أغلب المواطنين يذهبون إلى مكاتب الخدمات لحصولهم على سيستم يضم شركات التأمين ويكون السعر أقل.

وأردف الحميد بأنه لابد من التأكد من أماكن شركات التأمين قبل الذهاب إليها.