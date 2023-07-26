قال الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي ، رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، أن المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، سيعزز من دور المملكة إقليميًا ودوليًا في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يضمن من تعزيز الجهود البحثية، وتحقيق الاستخدام الأمثل لتطبيقات الذكاء الاصطناعي .

كما أكد أن المركز يتسق وجوده مع رؤية السعودية 2030 في ظل الدعم الغير المحدود لجعل المملكة مركزًا تقنيًا عالميًا لأحدث التقنيات المتقدمة وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي .

وأشار إلى أن المملكة، ممثلة بـ “سدايا”، أطلقت في 14 سبتمبر 2022، وتحديدًا خلال أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية بمدينة الرياض، مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والتي تعد ضمن حزمة من المشروعات والمبادرات التي تسهم في تعزيز دور المملكة الريادي في مجال الذكاء الاصطناعي وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.

كما وجه الغامدي الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء المركز، والذي سيكون مقره في مدينة الرياض، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.