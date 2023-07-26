تلقي الإيطالي “ماريو بالوتيلي” ، مهاجم سيون السويسري ، و صاحب ال32 عامًا ، عرضًا للإنضمام إلي دوري روشن خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وبحسب التقارير الصحفية ، فإن النادي السويسري لم يتلقى أي عروض رسمية حتي الآن من أجل شراء بالوتيلي .

يُذكر أن بالوتيلي مرتبط بعقد مع ناديه يمتد لصيف 2024 ،لكنه يتدرب منفردًا حاليًا بعد خروجه من حسابات ناديه عقب سلسلة من الخلافات والسلوكيات الخاطئة في الموسم الماضي .

كما يعد بالوتيلي نجمًا لإنتر ميلان و مانشستر يونايتد ومنتخب إيطاليا ، بالإضافة إلى إحرازه 9 أهداف خلال 19 مباراة خاضها مع النادي السويسري