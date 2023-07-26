أثارت مشهورة سناب شات شهد ليو، ضجة واسعة بين متابعيها بعد مشاركتها مجموعة صور عبر انستغرام من احتفالاها بعيد ميلادها الـ 38 .

شهد ليو التي أشعلت الغضب في نفس متابعيها جاءت معتمدة وضع ميكب جريء وملفت أصغر من سنها، لينهال هجوم المتابعين عليها منتقدين ذلك.

وظهرت ليو وهي تحمل في يدها قالب كيك بينما تأخذ وضعيات تصوير مثيرة وملفتة وكأنها فتاة عشرينية .

وانهالت تعليقات متابعيها على الصور التي أثارت بها ضجة واسعة، حيث علّق أحد الأشخاص قائلاً: “31 عجوز “، بينما قالت أخرى :” 31 بمكياج ومن دونه تصير 38”، وكتب آخر أيضًا :” لازم تحقيق عاجل مع رقم 31 .”

يُذكر أن مشهورة سناب شات، شهد ليو، تفاعلت في وقتٍ سابق مع شاب يبحث عن وظيفة، وعرضت عليه المساعدة.