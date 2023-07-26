بيب جوارديولا المدرب الأفضل علي مر العصور هكذا يراه الجميع عداه هو، فهو دائما ما يعلق أنه لا يري نفسه الأفضل وأن النجاح يأتي بالفريق كاملا.

يذكر أن جوارديولا قال ذلك في لقاءه بعدما قاد فريقه لتحقيق الثلاثية الثانية، عندما سأله الصحفي عن رأيه في أن الكثير من المشجعين والخبراء يصفونه بأنه الأعظم، واستنكر هذا الكلام وقام بنفيه بشدة.

وسأله الصحفي عما اذا كان ذلك تواضعا منه، ليخبره أنها الحقيقة وأنه ليس الأفضل ولا أي شئ، مردفا أنه يعرف نفسه جيدا، وأنه فقط يحلم ويعيش مع أفكاره العبقرية، والتي تجول دائما في خاطره.

وأضاف جوارديولا أنه منذ أن كان في برشلونة وبعدها في بايون ميونخ إلي أن جاء مانشيستر سيتي، فإنه يري أن النجاح نتيجة للتنظيم وأنه يملك فريق فني رائع.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولي التي يقول فيها مثل هذا الكلام، وينفي أنه أفضل مدرب، فإنه في لقاء سابق أيضا تجرد من هذا اللقب، فهو دائما ما يفعل ذلك.

مردفا قوله أنه لو كان يري نفسه جيدا كان قال ذلك، ولكن حقيقة الأمر أنه يحقق تلك النجاحات بمساعدة طاقمه الفني ولاعبيه.

وعلي الرغم من تصريحات بيب فإنه لا يمكن أن نغفل عن كم الانجازات التي حققها علي طول مشواره كمدرب.