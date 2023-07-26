كشفت مدير التعليم في محافظة جدة منال اللهيبي عن إعداد خطة للتخلص التدريجي من الدراسة المسائية، مشيرة إلى محاولة تحقيق رغبات أولياء أمور الطالبات والطلاب في تسجيل أو نقل أبنائهم للمدارس الأقرب لهم وفق الإمكان.

وقالت اللهيبي :” نسعى بكل ما نستطيع من خلال المدارس ومكاتب التعليم وإدارة الاختبارات والقبول لتحقيق رغبات أولياء أمور الطلاب والطالبات في تسجيل أو نقل أبنائهم للمدارس التي يرغبونها أو الأقرب لهم وفق الإمكان” .

وأضافت “حظيت جدة بعدد كبير من المشاريع والمباني المدرسية الحديثة والمطورة في مختلف الأحياء، والمباني بالشراكة مع القطاع الخاص تستوعب آلاف الطلاب والطالبات، وهذه المشاريع ستساهم في توفير بيئة مدرسية تعليمية جاذبة ومحفزة للطلبة والمعلمين والمعلمات” وفقاً ل” عكاظ”

و بشأن خطة معالجة الدراسة المسائية، قالت” ستتم معالجتها مع اكتمال سلسلة المشاريع المدرسية الجديدة التي يجري تنفيذها حالياً، وهناك خطة متدرجة للتخلص منها”