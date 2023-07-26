ضل مواطن يعمل صيادًا ، طريقه في البحر خلال خوضه غمار البحر في قاربه المتواضع طلبًا للرزق .

ورغم الظروف والمتغيرات التي عاشها، إلا أنه استطاع بخبرته إدارة قاربه، إلا أن هذا الأخير غدره في الرحلة الأخيرة.

خرج الصياد البالغ من العمر 80 عامًا إلى البحر ليعيش أقسى تجربة بحياته ، فبسبب قوة الأمواج وارتفاعها في منطقة القحمة، علق في الماء أكثر من 18 ساعة ، وفقًا لما ذكره لـ”العربية نت”.

وقال: “قضيت عمري في غِمار البحر، وخرجت للصيد من الساعة 12 مساء على أمل أن أعود الساعة 6 صباحًا محملًا بالأسماك، إلا أن ماكينة القارب توقفت فجأة في عرض البحر، وكانت الأمواج عالية والرياح شديدة، وعشت حينها لحظات عصيبة ومخيفة في انتظار إنقاذ حرس الحدود”.

وتابع حديثه: “كنت أنتظر الفرج وقمت بتثبيت القارب بواسطة الخطاف الموجود”.

وأوضح ابن الصياد أن والده استخدم القارب الخاص ليذهب إلى صيد السمك، إلا أنه فوجئ بتعطل الماكينة.

وتابع أن والده حاول الاتصال بالجوال إلا أن البكارية خانته .

وأشار إلى أنه بعد غياب والده أرسل رسالة لحرس الحدود للبحث عنه.

كما أكد على أن مهمة العثور على والده كانت صعبة ، بسبب سوء الأحوال الجوية ، موضحًا أنه تم الوصول إلى والده الساعة السادسة مساءً بالقرب من جزيرة كدنمبل بمسافة 500 متر، كما كان يعاني من ارتفاع في الضغط وهبوط في السكر ومشكلة في القلب إلى أن تم إسعافه وبات بحالة جيدة.