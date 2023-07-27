أوضحت أخصائية التغذية دينا عدنان سلامة، أعراض نقص الفيتامينات وتأثيراتها على الصحة.

وقالت الأخصائية، عبر برنامج “صباح السعودية”، أن كل فيتامين له أعراض مختلفة عن غيره ومنها ما قد يسبب أنيميا، مؤكدة أن الرياضة مهمة لصحة الجسم.

وأكدت دينا عدنان سلامة، أن الفيتامينات قد تصل إلى مرحلة الخطر، ويجب استشارة الطبيب قد أخذها وعمل التحاليل اللازمة.

وأشارت إلى أنه تعتبر “الفيتامينات” من أهم العناصر الأساسية التي يحتاجها الجسم وتتكون من عدة أنواع ومنها فيتامينات ذائبة في الماء وأخرى فيتامينات ذائبة في الدهون.