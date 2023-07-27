تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫15826 مقابل الريال الواحد 0٫24049
الدولار: 3٫75064 مقابل الريال الواحد 0٫26662
درهم إماراتي: 1٫02117 مقابل الريال الواحد 0٫97927
ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫73522
دينار أردني: 5٫29011 مقابل الريال الواحد 0٫18903
دينار كويتي: 12٫21952 مقابل الريال الواحد 0٫08183
الريال القطري:1٫03011 مقابل الريال الواحد 0٫97077
الدرهم المغربي:0٫38756 مقابل الريال الواحد 2٫58022
الجنيه المصري: 0٫12141 مقابل الريال الواحد 8٫23723
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