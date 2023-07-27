أكد مارتينيز نجم إنتر ميامي الإيطالي أنه وصله عروض مغرية من الدوري السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقا للعديد من الصحفيين في الأرجنتين، أنه من ضمن تلك العروض كان عرضا يقدر براتب سنوي نحو ٦٠ مليون يورو لمدة أربع سنوات.

وأضاف ‏لاوتارو مارتينيز قائلا: أن هذا صحيح تلقيت عروضاً ضخمة من الأندية السعودية، لكنني سعيد للغاية في الإنتر ومدينة ميلانو، لا توجد فرصة ولا سبب بالنسبة لي للتغيير.

وأضاف مارتينيز: ‏أنه القائد الآن، والإنتر هو بيته الثاني، يشعر فيه بالحب منذ اليوم الأول، وأنه فخور لوجوده.

وأكد لاوتارو مارتينيز عن خيبة أمله من المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو حيث قال المهاجم الأرجنتيني: شعرت بخيبة أمل، حاولت الاتصال به ولم يستجِب لي ولا لاتصالات زملائي، إنه اختياره وأتمنى له الأفضل.

يذكر أن الثنائي شكلا ثنائية رائعة مع الانتر، حصدا علي إثرها لقب الدوري للنادي، وكان ذلك قبل موسمين.