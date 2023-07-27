كشف مصادر صحفية عن تطور جديد بشأن أزمة اعتداء حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي المصري، على المغربي محمد الشيبي، لاعب فريق بيراميدز.

وكان حسين الشحات قد قام بصفع محمد الشيبي، وسبه عقب المباراة التي جمعت الأهلي وبيراميدز، الأحد الماضي في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأكدت المصادر ذاتها أن محمد الشيبي لم يكن يعلم بخبر دخول والدته المستشفى بعد تعرضها لأزمة صحيفة نتيجة خوفها عليه بعد واقعة يوم الأحد.

وقرر محمد الشيببي عدم التنازل عن قضيته ضد حسين الشحات، حيث أنه واصل اتخاذ بعض الإجراءات القانونية التي تخص الواقعة.

والجدير بالذكر أن رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب، بالتنسيق مع إدارة المسابقات برئاسة عامر حسين، قررت إيقاف حسين الشحات لاعب النادي الأهلي مباراتين وتغريمه للسلوك غير الرياضى في مباراة بيراميدز طبقا لقائمة العقوبات.