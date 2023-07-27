رد مدرب سالزبورغ، ماتياس جيسلي، على أنباء اقترابه من قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وقال المدرب في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الألمانية :”أنا لا أعلق على مثل هذه التكهنات، أتفهم رغبة الصحفيين في معرفة موقفي، لكني ما زلت مقتنعًا بأسلوبي في عدم التعليق على مثل هذه الشائعات”.

يذكر أن جيسلي ومدرب بوروسيا دورتموند السابق، لوسيان فافر انضما لقائمة المدربين المُرشحين لتدريب النادي الأهلي بعد تراجع المفاوضات مع البرتغالي ماركو سيلفا الذي يفضل البقاء مع ناديه فولهام الإنجليزي.