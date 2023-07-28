أكد سانتي أونا، الصحفي المتخصص في ملف الانتقالات، أن إدارة النادي الأهلي قد توصلت لاتفاق مع المدير الفني الألماني الشاب ماتياس يايسله لتدريب فريق ناديها.

وأفاد سانتي أونا بأن يايسله سيغادر نادي ريد بل سالزبورغ في بلاده خلال الأيام المقبلة لتوقيع العقود وإعلان الصفقة.

وقال أنه من المتوقع أن يوقع المدرب صاحب الـ 35 عاماً لمدة موسمين مع الأهلي مع خيار التمديد لموسم ثالث.

ومن المنتظر أن يلتحق الألماني بمعسكر الأهلي في النمسا لبدء العمل بعد التوقيع معه مباشرة واستغلال الوقت المتبقي لتحضير الفريق بدنيًا وفنيًا قبل انطلاق منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين

يذكر أن المدرب ماتياس يايسله البالغ من العمر 35 عامًا سبق له قيادة فريق سالزبورج النمساوي منذ 2021، وقبلها درّب فريق لايبزيج الألماني لدرجة الشباب خلال الفترة من 2014 حتى 2017، إضافة إلى إشرافه على تدريبات ليفيرنج، فريق الدرجة الثانية النمساوي بعد رحيل الدنماركي بو سفينسون إلى ماينز الألماني.