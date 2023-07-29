سرد مُعلم كيف تغلب على إعاقته حتى يصبح عضو منتج في المجتمع، وذلك بعد إصابته بشلل نصف جراء حادث مروري تعرض له في ليلة زفافها قبل 18 عاما.

ولفت إلى أن الحادث وقع له في ثاني أيام عيد الفطر عندما كان في طريقه من الرياض إلى أحد المدن حيث يقام حفل الزفاف، مشيرا إلى أنه لم يعرف كيف وقع الحادث، وأصيب بشلل نصفي، وذلك بحسب ما ذكره بقناة العربية.

ولفت إلى أنه ظل يفكر كيف يصبح عضو منتج في المجتمع، تمكن من أن يواصل مهام التدريس، وأصبح بفضل كفائه ضمن 100 شخصية ملهمة على مستوى العالم ذات مسؤولية اجتماعية، كما حصل على درجة الماجستير، كما كرم كمعلم مثالي، مؤكدا أن عمله كمعلم يحتاج لفكر ولم يعيقه الجسد عن إكمال مهامه كمعلم.