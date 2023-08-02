في مشهد مرئي عظيم فيه مهابة وحراك للقلب عمت مشاعر رائعة لحظة فتح باب الكعبة المشرفة من سدنة الكعبة لبدء مراسم غسيلها والتي تأتي عبر عدة مراحل.

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. يتشرف نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير بدر بن سلطان، بغسل الكعبة المشرفة، اليوم الأربعاء.

حيث أعدت رئاسة شؤون الحرمين خطة متكاملة لغسيل الكعبة المشرفة وتم فرض طوق أمني حول الكعبة تمهيدا لبدء عملية الغسيل. حيث سيتم غسلها بأجود أنواع العود والطيب

ويشارك ضيوف الدولة من أعضاء السلك الدبلوماسي ورؤساء بعثات الحج في عملية غسيل الكعبة المشرفة على مراحل متتابعة