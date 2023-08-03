نشر الشاب المصري محمد إبراهيم، الذي اشتهر في الأوساط الأعلامية بزواجه من مسنة بريطانية، صورة لنفسه عبر خاصية ستوري فيسبوك، وصاحبها بكلمات الأغنية الناجحة لـ جلوريا جاينور.

وكشفت الأستوري أن مشاركة إبراهيم، البالغ من العمر 37 عاما، صورته على الفيسبوك، يعتبر هو أول رد منه على انفصال عن إيريس جونز.

وفاجأت المسنة البريطانية إيريس جونز، خلال نهاية الشهر الماضي الأوساط الأعلامية، بعد إعلانها انفصالها عن زوجها إبراهيم، بعد زواج استمر قرابة العامين ونصف.

ويذكر أن المسنة البريطانية «إيريس» قد تعرفت بالشاب المصري إبراهيم، عبر فيسبوك في صيف 2019، قبل أن يتزوجا في نوفمبر 2020، واكتسبت علاقتهما شهرة واسعة بعد مشاركة تفاصيل حياتهما علنًا.

وفي وقت لاحق نفيا الزوجان أن الهدف من هذه الزيجة هو حصول محمد على جواز السفر البريطاني، أو طمعه في أموالها، وأن ما جمعهما هو الحب.

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