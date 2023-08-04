كشف والد ”ريما مناع”، بطلة قصة حادثة رجال ألمع، عن تفاصيل وفاة ابنته ، التي قررت الاحتفاظ بحياتها وإنقاذ إخوتها بدلاً من تركهم خلفها.

وقال والد ريما : “قررت العائلة الذهاب إلى رجال ألمع لقضاء الإجازة الصيفية، ولكن سيارتهم تعطلت في طريق منحدر وبدأت بالانحراف والانجراف نحو هوة الطريق السحيقة.

وأشار أنه حاول إنقاذ ريما وإخوتها، إلا أن السيارة بدأت بالرجوع بسرعة، موضحًا أن ابنته بدأت بقذف إخوتها خارج السيارة لإنقاذهم، لكنها لم تتمكن من إنقاذ أخيها الصغير البالغ من العمر 11 عامًا لتنجرف السيارة بهما، وتوفيت ريما في الحادث.

والجدير بالذكر أن ريما مناع من منطقة العسير ، كما تخرجت هذا العام ، وكانت تتدرب بمدينة الرياض “بمطار الملك خالد” ، استعدادًا لكي تقوم عملها بمباشرة عملها في نفس المطار .

موقف بطولي..

"ريما منّاع" فتاة من #حسوة_عسير دفعت حياتها ثمنا لإنقاذ أشقائها

والدها يحكي القصة كاملة..

عبر: @khaled_aasere pic.twitter.com/MqlL85W22u — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) August 3, 2023

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