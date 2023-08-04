تمكّن باحثون في كلية “ديوك-نوس” الطبية بسنغافورة، من اكتشاف الأجسام المضادة التي يمكنها أن تقضي على جميع أنواع فيروسات كورونا المعروفة تقريباً، الأمر الذي سيمنع تفشي الفيروس مستقبلا.

وتكونت قائمة الأجسام المضادة من 6 أنواع، والتي أثبتت قدرتها على القضاء على العديد من فيروسات كورونا، بما في ذلك “كوفيد 19″ و”سارس” والمتغيرات ألفا وبيتا وجاما ودلتا وأوميكرون وفيروس السارس الأصلي.

وتم تحديد الجسم المضاد الأكثر قوة من القائمة، والذي أطلق عليه اسم (E7)، ويستهدف نقطة ضعف معينة في بروتين سبايك الذي يستخدمه الفيروس لغزو الخلايا، حيث يمنع تحوره لإصابة الخلايا والتسبب في المرض.