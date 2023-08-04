انطلقت اليوم أعمال الحفر للبدء بتنفيذ التشجير في طريق الدمام بشرق ‎الرياض، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع تشجير الطرق الرئيسية في برنامج ‎”الرياض الخضراء”.

ويعد مشروع الرياض الخضراء من أهم المشاريع البيئية المتميزة، فهو واحد من أكبر مشاريع التشجير طموحًا في العالم، وأحد مشاريع الرياض الأربعة الكبرى التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله، بمبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، حفظه الله في مارس 2019.

كما يأتي من ضمن إطار تحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030 “لرفع تصنيف مدينة الرياض بين نظيراتها من مدن العالم”.