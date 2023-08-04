احتفل السنغالي ساديو ماني لاعب النصر على طريقته بالهدف الذي حققه زميله كريستيانو رونالدو في الدقيقة الـ 87 من المباراة التي جمعت بين النصر والزمالك المصري.

وشارك ماني صورة وهو برفقة رونالدو محتضنه قائلا:” مبروك لهدفك يا رجل يا كبير ، شكرًا لمشجي النصر كان الدعم مذهلاً.”

وخرج السنغالي ساديو ماني أمس الخميس، بعد أول مباراة له بقميص العالمي أمام الزمالك، للحديث عن شعوره في تلك المباراة، مؤكدًا أن دعم مشجعي النصر كان جنونيًا ومدّه بالحماس.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مساء أمس على نظيره الزمالك المصري بهدف لكل منهما.

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