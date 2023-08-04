كشف صانع المشالح قصة البشوت الذي طلبه سلطان عُمان الراحل، السلطان قابوس، من مواطن.

وقال “بوخضر” إن الراحل السلطان قابوس طلب منه أن يحيك لخ بشته الذي سمي فيما بعد بـ “المعلمة، مضيفا أنه تلقى طلبا من قصر السلطان بخياطة مشلح بمواصفات خاصة تتضمن نوعية القماش الخفيف والفاخر، وفقا لـ”العربية”.

وأضاف أن السلطان طلب وضع علامتين بالزري أمام وخلف كتفي البشت، مؤكدا أنه أنجز تلك المهمة بوقت قياسي لم يتجاوز 30 يوماً، وذلك بعد أن استعان بفريق من الحرفيين المتخصصين أصحاب الخبرة والاتقان في العمل.