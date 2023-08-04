حسم نادي الأهلي موقفه بشأن لاعب الفريق الأول لكرة القدم، رياض بودبوز.

وتأكدت رغبة النادي في الاستغناء عن خدمات اللاعب، وطالبه بالبحث عن نادي جديد.

يذكر أن بودبوز انضم في سبتمبر الماضي إلى النادي الأهلي عبر صفقة انتقال حر، بعقد يمتد حتى 2024