كشف يزيد الراجحي عن تنفيذه مشروع ضخم بالساحل الشمالي في مصر والذي وصل إلى قيمة مليارية.

وحمل المشروع اسم آكام الراجحي والذي تضمن 35 ألف ألعاب للكبار والصغار، وفي المرتفع هناك 14 فيلا خاصة ومسبح طائر يمر بالشارع.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى مجموعة فلل خاصة أخرى مع فيه نفذ المشروع ليأخذ شكلا متدرجا ليكشف البحر من جميع اتجاهاته، فيما المشروع عبارة عن قرية سياحية بالساحل الشمالي بمصر.

وتشمل القرية السياحية 1500 وحدة ومركز طبي وفندق انتركونتننتال ومطبخ مركزي ومسبح معلق، بينما امتداد المشروع على الشاطئ 450 مترًا.