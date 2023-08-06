أوضح المتخصص في مراجعات السيارات عبد الرحمن الخالدي، الفرق بين الفئات الثلاث لأنواع فورد تورس 2023 حيث بين أن فورد تورس أمبيانتي 2023، تأتي بمحرك 4 سلندر 2.0 لتر تيربو 235، وعزم دوران388ن/م، وبناقل حركه اتومتيكي 8سرعات دفع امامي، ومعدل الصرفيه15.3، وتأتي بسعر تقريبا 109825ريال -29300 دولار.

وتأتي فورد تورس ترند 2023، بمحرك 4 سلندر 2.0 لتر تيربو 235، وعزم دوران 388ن/م، وبناقل حركه اتومتيكي 8سرعات دفع امامي، ومعدل الصرفيه15.3، والسعر للألوان تقريباً 119600ريال -31900 دولار، بينما الأسود منها بسعر 123050ريال -32900دولار.

أما عن فورد تورس تيتانيوم 2023، فتأتي بمحرك 4 سلندر 2.0 لتر تيربو 235، وعزم دوران 388ن/م، وبناقل حركه اتومتيكي 8سرعات دفع امامي، ومعدل الصرفيه15.3، وبسعر تقريبا 133400ريال-35600دولار.