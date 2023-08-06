قال أستاذ الإعلام السياسي الدكتور عبدالله العساف أن المملكة تحظى بقبول دولي، وطرفا صراع الأزمة الأوكرانية يتفقان على أن المملكة هي البلد النزيه والوسيط المقبول.

وأضاف العساف أن المملكة تتطلع لحل الأزمة الأوكرانية بالطرق الدبلوماسية والسياسية، مشيراً بأن الملك محمد بن سلمان الله يحفظه يسعى إلى نزع فتيل هذه الأزمة وتسوية الخلافات.

وتابع العساف أن هناك قمة عالمية بشأن أوكرانيا في جدة، كما أن هناك 40 دولة ممثلة في الاجتماع، مشيراً بأن هناك تعويل أوكراني على قمة جدة لتقريب وجهات النظر وتحقيق السلام، كما أن هناك جهود كبيرة من المملكة لحل تلك الأزمة.

وأردف العساف بأن العالم ينظر إلى المملكة أنها الوسيط القادر على نزع فتيل الأزمات عالميا فهي قبلة للسلام ينشدها الجميع.

فيديو | أستاذ الإعلام السياسي د. عبدالله العساف: المملكة تحظى بقبول دولي.. وطرفا صراع الأزمة الأوكرانية يتفقان على أن السعودية هي البلد النزيه والوسيط المقبول#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/e0DI7jESiK — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 5, 2023