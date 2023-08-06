أثارت الإعلامية الكويتية حليمة بولندا جدلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بظهورها على برنامج تمام بليق، وحديثها عن قربها من الله عز وجل .

وجاءت حليمة بولندا وهي تتحدث مع بليق وتؤكد له أنها ملتزمة دينًيا ولا تترك صلواتها ولا صيامها، حتى عندما تكون في رحلات ترفيهيه تترك كل شيء لتؤدي فروضها، لافتة أنها أدت فريضة الحج.

وعلّق بليق على حديث بولندا قائلاً:” اللي بيسمع وبيقرأ الشائعات التي تنتشر على حليمة بولندا شو بدو يقول إذا هي حاجة وعندها هيك شو حال لو مو حاجة.”

لترد حليمة على بليق قائلة :” الشائعات هذي أقاويل حقاد وحساد، أنا انسانة ملتزمة بصلاتي وصيامي .”

وعرض بليق على حليمة أن ترتدي الحجاب على الهواء مباشرة، فرفضت قائلة:” عندما ارتدي الحجاب لن ارتديه كمزايدة ولكن على اقتناع تام به “، مُشيرة إلى أنها ستعتزل عندما ترتدي الحجاب، وقامت بتجربته على الهواء مباشرة .

يُذكر أن بولندا أثارت ضجة واسعة في رمضان عندما ظهرت وهي تصلي بالعدسات في التراويح وعندما انتقدها الجمهور قالت :” كنت أسوي إعلان قبل الصلاة وكنت على وضوئي .”