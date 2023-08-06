تداول على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفل وهو يبارك لزوجين ويتحدث بلغة فصيحة في أحد المناسبات في الجنوب.

وجاء الطفل الصغير فصيح اللسان والعقل وهو يتحدث بثقة ويقف دون قلق ويبارك لزوجين في أحد المناسبات .

وقال الطفل في مقطع فيديو ظهر من خلاله:” جينا مشاركين ومباركين للفرحة والمودة اللي بينا وبينكم”، وواصل الطفل حديثه بمباركة العروسين بفصاحة لسان ورجاحة عقل أبهرت الجميع.

وانتشر مقطع الطفل بسرعة كبيرة على مواقع التواص الاجتماعي، وأعجب برجاحة عقلك وفصاحة لسانه الكثير، وجاء من بين تعليقاتهم شخص يقول : تربي ولد على إنه يطلع ويقابل الرجال بيصير فصيح ومتحدث ماعنده رهبه، بارك الله فيه.”