بمشاركة 40 دولة تم إقامة مهرجان العسل الدولي في الباحة لمدة 14 يومًا، حيث يناقش المهرجان أحدث ما توصل له العلم في مجال تربية النحل واستخراج العسل وسيركز على التطبيقات والتقنيات الحديثة التي يستفيد منها النحالون.

وقال أحد المشاركين من الإمارات ويدعى فاضل ناصر الساعدي :” جينا من الأمارات بمنتجات عسل السمر والسدر “، مُشيرًا إلى أن تنظيم المهرجان تم على أعلى مستوى .

وأضاف مشارك آخر من عمان:” لدينا كل أنواع العسل التي خضعت لرقابة شديدة حتى يتم الموافقة على عرضها .

والجدير بالذكر أنه يتم عرض المنتجات بعد رقابة شديدة حيث أنه لا يوجد مكان للعسل المغشوش في هذا المهرجان الذي سيستمر ١٤ يومًا .