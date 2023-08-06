بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله، برقية تهنئة، للرئيس السير باتريك ألين، حاكم عام جامايكا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك سلمان، حفظه الله، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لرئيس جامايكا، ولحكومة وشعب جامايكا الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، حفظه الله، للرئيس السير باتريك ألين، حاكم عام جامايكا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جامايكا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.