يحوم الغموض حول حسم موقف الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان من المشاركة في مباراة لوريان في افتتاح مسابقة الدوري الفرنسي.

ولم يشارك مبابي في التدريبات الجماعية للفريق الفرنسي ، في ظل استبعاده من قبل ناصر الخليفي ،رئيس مجلس إدارة النادي ، بعد رفضه لتمديد عقده ، والذي ينتهي في 2024 .

ووفقًا لشبكة الأخبار «RMC Sport» الفرنسية ، يحل النادي الفرنسي بكُل الأشكال إيجاد حل لمسألة كيليان مبابي.

ولم يسافر اللاعب مع الفريق إلى اليابان و كوريا ضمن الجولة التحضيرية للموسم الجديد ، كنوع من الضغط من جانب النادي الفرنسي على مبابي .