أكدت مصادر صحفية أن نادي برشلونة أغلق باب العودة في وجه نيمار بسبب الطريقة التي رحل بها إلى باريس سان جيرمان .

وكانت الشائعات زادت في الفترة الأخيرة حول عودة نيمار إلى برشلونة، لكن الشيء الوحيد المؤكد حتى الآن، أن اللاعب البرازيلي تم عرضه مرة أخرى على البارسا، وأن اسمه يثير الجدل داخل النادي.

وعلى الجانب الآخر، رغم اعتراف الجهاز الفني لبرشلونة بأن نيمار لاعب ممتاز وقادر على حسم المباريات بمفرده، لكنهم ليسوا متحمسين لقدومه، بعد عمل النادي في الأشهر الأخيرة للتخلص من اللاعبين الكبار.

ويعد نيمار أغلى لاعب في تاريخ الانتقالات، انضم إلى باريس سان جيرمان بصفقة بلغت 222 مليون يورو قادمًا من برشلونة عام 2017، قبل أن يرتبط بالعودة للبلوجرانا في 2019، لكن لم تتم الأمور كما خطط لها من النادي الكتالوني واللاعب البرازيلي.