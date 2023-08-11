أكدت مصادر، اليوم الجمعة، توقيع نجم الأهلي المصري محمد شريف، عقود انتقاله إلى نادي الخليج ، خلال الانتقالات الصيفية الحالية .

وأشارت المصادر إلى أن محمد شريف أتم الاتفاق بالفعل مع نادي الخليج ووقع على العقود دون الكشف عن القيمة المالية للصفقة أو مدة التعاقد.

وينتهي عقد محمد شريف مع الأهلي في صيف 2024، وتبلغ القيمة التسويقية للاعب المصري 1.8 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

وكان محمد شريف انضم للنادي الأهلي في عام 2018، قادما من صفوف وادي دجلة، في صفقة بلغت قيمتها نحو 450 ألف يورو.