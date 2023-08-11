أكد نائب مدير إدارة التراخيص المائية في وزارة البيئة محمد باوزير، أن المملكة وضعت القوانين التي تنظم عملية فحر الآبار والعيون لاستخراج المياه المعدنية.

وقال باوزير خلال لقائه على برنامج 120 المُذاع على قناة الإخبارية:”أن عقوبة من يقوم بفحر بئر غير مرخص، تصل إلى 2000 ألف ريال.”

وأشار إلى أن القانون نظم عملية فحر الآبار والعيون التي تستخرج المياه المعدنية، حيث تم وضع آلية إلكترونية حديثة، من أجل تسجيل كافة الآبار الموجودة على أرض المملكة.