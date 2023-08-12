جذبت المقاعد الفارغة لجماهير النادي الأهلي في وقت الصلاة العشاء أثناء مباراة الفريق أمام فريق الحزم اليوم انتباه إحدى القنوات البرازيلية.

وقال ريكاردو تافيس، مراسل قناة Canal Goat:”انظروا هنا المدرجات اصبحت شبه فارغه لم يغادروا ولكنهم تركوا مقاعدهم و شاهدناهم يذهبون من أجل الصلاة، الأمور الدينيه هنا لدى المسلمين جديين فيها غادروا للصلاة، والآن يعودون لإكمال مشاهدة المباراة”.

يذكر أن المباراة بين الأهلي والحزم انتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في أولى منافسات دوري روشن بالموسم الجديد.