ترددت الكثير من الأنباء في الآونة الأخيرة عن طلاق الفنانة المصرية حلا شيحة من معز مسعود، وارتباطها برجل أعمال مشهور.

وفي تصريح لوالدها أحمد شيحة، نفى تماما تلك الأقاويل وأكد أن ابنته تعيش حياة مستقرة مع زوجها، وأن ما يتم تداوله هو محض شائعات.

وأثارت شيحة الجدل بتصريح لها أنها لم تعتزل الفن ولكن هي فقط تأخذ هدنة، على الرغم من إعلانها في وقت سابق تبرأها من كافة أعمالها.

وأضافت: الحمد لله على نعمة جمهوري اللي بيحبني، بس في ناس بتنشر طاقة سلبية على مواقع التواصل الاجتماعي وبيقولوا كلام ملوش أي أساس من الصحة، وبقولهم شوفوا سيدنا النبي قال إيه عن الغيبة والنميمة.