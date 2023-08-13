كشفت دراسة حديثة، أن مادة كيميائية موجودة في العرقسوس يمكن أن تساعد في مكافحة سرطان البنكرياس.

وتوصل الباحثون إلى أن مادة “إنزليكويريتجينين” قادرة على “قمع” نمو المرض، الذي يقتل حوالي 9000 شخص في المملكة المتحدة كل عام.

وأوضح العلماء إن اكتشاف المادة يمكن أن يمهد الطريق لعلاجات جديدة ومحسنة مع آثار جانبية أقل ويساعد في نهاية المطاف في إنقاذ الأرواح.

وأقدم فريق من جامعة هونغ كونغ، على دراسة فعالية المركب على الفئران، ووجدوا أن الإيزليكويريتجينين تخفض معدل بقاء الخلايا السرطانية بنسبة تصل إلى 80 بالمئة وتعزز تأثير الأدوية المستخدمة عادة لعلاج المرض.

وأفاد الدكتور جوشوا كو كا شون، الأستاذ المشارك الذي قاد الدراسة: “هذا المركب يستحق الدراسة لمزيد من التطوير، يصعب تحديد سرطان البنكرياس، وعادة ما يكون في مرحلة متأخرة عند اكتشافه، مع عدم توفر العديد من خيارات العلاج، لذا فإن العثور على علاج مناسب أمر ملح”.

وتابع: “يمتلك العرقسوس خاصية فريدة تتمثل في تثبيط تطور سرطان البنكرياس من خلال حصار الالتهام الذاتي، وهي عملية طبيعية حيث تقوم خلايا الجسم بتنظيف المكونات التالفة أو غير الضرورية”.