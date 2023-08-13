صرح نجم المنتخب الوطني والنصر سابقا فهد الهريفي، اليوم الأحد، بأن أندرسون تاليسكا، يجب أن يغادر النصر.

وقال الهريفي في تصريحاته لبرنامج “المنصة مع البكيري”: “تاليسكا يجب ان يغادر النصر، وليس برجل المرحلة”، مضيفا: “تاليسكا ضايع ماهو لاقي نفسه”.

وفي سياق آخر تحدث الهريفي عن نجم الاتحاد رومارينهو، قائلا: “في الاتحاد لابد من تجنيس روما”، مضيفا: “وهناك حلول اخرى من اجل اللاعب السعودي”.