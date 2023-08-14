لقي إمام مسجد مصرعه على يد صديقة بعدما قام بطعنه على باب المسجد بدائرة قسم الوايلي التابعة لمحافظة القاهرة.

وكان قسم شرطة الوايلي بالقاهرة قد تلقى بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين شخصين ومقتل أحدهما يدعى “الشيخ موسى” إمام مسجد بدائرة القسم طعنًا.

وأفادت تحريات أجهزة الأمن بحدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه وصديقه، بسبب خلافات سابقة بينهما تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها المتهم بطعن المجني عليه بسلاح أبيض أمام مسجد، وفر هاربًا قبل الإمساك به من قبل الأهالي.

تمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم، واعترف بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.