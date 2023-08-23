أوضح يحيى الغساني، نجم شباب الأهلي دبي، ما حدث أثناء احتفاله بأهدافه في شباك النصر، في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، في ملحق التأهل لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا، وحسمها النصر بالفوز (4-2).

وودع النادي الإماراتي دوري أبطال آسيا، من الدور التمهيدي المؤهل لدور المجموعات؛ حيث احتفل الغساني بأحد أهدافه وهو يضع يديه قرب وجهه قبل أن يبصق على الأرض، وهو ما اعتبره البعض من الجمهور أمرا غير جيد من اللاعب.

ورد على ما حدث عبر حسابه على منصة “إكس”، عقب المباراة، قائلا: “للتوضيح عندي مشكلة في الحنجرة عشان كده لازم كل شوي أبصق، وأعتذر إذا كان هناك سوء فهم”، مضيفًا: “ولا مرة في حياتي أسأت لأحد وخاصة نحن نمثل الإمارات ونحن إخوان”.