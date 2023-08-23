أوضح يحيى الغساني، نجم شباب الأهلي دبي، ما حدث أثناء احتفاله بأهدافه في شباك النصر، في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، في ملحق التأهل لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا، وحسمها النصر بالفوز (4-2).
وودع النادي الإماراتي دوري أبطال آسيا، من الدور التمهيدي المؤهل لدور المجموعات؛ حيث احتفل الغساني بأحد أهدافه وهو يضع يديه قرب وجهه قبل أن يبصق على الأرض، وهو ما اعتبره البعض من الجمهور أمرا غير جيد من اللاعب.
ورد على ما حدث عبر حسابه على منصة “إكس”، عقب المباراة، قائلا: “للتوضيح عندي مشكلة في الحنجرة عشان كده لازم كل شوي أبصق، وأعتذر إذا كان هناك سوء فهم”، مضيفًا: “ولا مرة في حياتي أسأت لأحد وخاصة نحن نمثل الإمارات ونحن إخوان”.
مقصودة الخسيس وتكذب
ليتك بصقت على وجوه أصحاب التعليقات العنصرية. لابارك الله فيكم
انت كذاب ويكرمون اعيال زايد عنك انت وخشمك اللي كنه شكمان لكزس
والله ثم والله واقسم على ذلك انك كاذب ولكن هذه عاده مخلفات افريقيا والتجنيس بالخليج …… ابناء زايد الاحرار مايسووها حركاتك القذره ولست الوحيد الشاذ في تصرفاته حتى نكون منصفين فلدينا شبيهك وفصيلتك البليهي …..
خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
حمد الله ايام كان معهم كان ينفث وهالمسكين يبصق
مقصودة التفلة و لمين قاصدها ولكن ثورة الشباب في مثل عمره و في مثل هذهِ المناسبة الكروية لا يأخذها الكرام على محمل الجد و يتجاوزن عن سقطته بطيب اخلاقهم و المهم لا تعودها مرة ثانية تسمع ؟ 😤😡😤
يبيله ربط في الخشم ويظبط