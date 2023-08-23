تذمر أهالي قرى العوادات والسبت وصبيا لومة التابعة لمحافظة القنفذة من تكرار انقطاع التيار الكهربائي؛ حيث يستمر انقطاعه لفترات طويلة تصل في كثير من الأحيان لأكثر من10 ساعات متواصلة.

وذكر المواطن أبو أحمد أحد سكان صبيا لومة أن انقطاع التيار الكهربائي سبب له أضراراً كثيرة منها فساد اللحوم والأسماك وكثير من الأطعمة ؛ لتعطل الأجهزة الكهربائية.

وتحدث عمر الزبيدي قائلا: معاناتنا مع انقطاع التيار الكهربائي منذ زمن طويل ولم يتغير الحال مع مرور الزمن؛ حيث إن بعض البيوت بها الأطفال الرضع، والمرضى من كبار السن؛ فانقطاع التيار الكهربائي يزيد حالتهم سوءاً.